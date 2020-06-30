Юрист
Юрист
Здравствуйте!
Еще до поступления в академию я начал осваивать юридическую профессию, придя работать в суд в 2008 году. Одновременно с обучением в академии, где я получал теоретические знания, я мог учиться их практическому применению у лучших юристов-практиков.
За период работы в судебной системе я прошел путь от обычного специалиста до помощника председателя суда субъекта Российской Федерации.
Полученные знания позволили мне не только профессионально, грамотно и четко анализировать ситуацию клиента, выстраивать правовую позицию, но также использовать на практике методы воздействия на личность контрагента, разрабатыватьразрабатывать стратегии выхода из конфликта, применять в своей работы методы кинестики, видеть особенности поведения других людей и выстраивать правильную программу взаимодействия с ними.
В 2019 году я стал членом Ассоциации юристов Российской Федерации.
Я рад приветствовать Вас на своем сайте.
Меня зовут Кондрашов Николай Евгеньевич, я профессиональный юрист
Для начала я хотел бы рассказать Вам немного о себе.
Еще в возрасте 14 лет я принял для себя решение, что стану юристом.
В 2012 году я закончил Российскую правовую академию при Министерстве юстиции Российской Федерации.
В 2014 году я с отличием закончил Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского по направлению психология.
В 2014 году я с отличием закончил Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского по направлению психология.
За время моей юридической практики ко мне обратились более 300 клиентов. Более 80% получили положительный результат по итогам разбирательства их дела. Выиграны споры с такими крупными компаниями, как АПХ «ЭкоНива», НеруднаяТранспортнаяКомпания и т.д.
Решением Квалификационной комиссии адвокатской палаты Калужской области от 27 марта 2020 года мне присвоен статус адвоката.
Квалификация подтверждена, знания проверены!
Узкая специализация
Оплата по факту оказанной услуги
Процесс без участия клиента
Мое ведущее направление — это защита интересов организаций в арбитражных судах. Трудно быть экспертом в каждой сфере правовой деятельности. Поэтому я выбрал одно направление, и знаю о нём практически всё. Помогу решить любые проблемы.
Я уверен в своих действиях, и знаю, как добиваться результатов в арбитражных судах. Поэтому я смело беру оплату, только после полного оказания своих услуг. Не платите больше за слова, платите только за результат.
Я понимаю, что мои клиенты зачастую занятые люди, и у них нет времени заниматься дополнительными делами. Поэтому я могу вести весь процесс без участия клиента. Вам больше не нужно находиться в двух местах одновременно. Положитесь полностью на меня.
В случае непреднамеренной профессиональной ошибки вы получите страховую выплату в размере до 5 000 000 (Пяти миллионов) руб.
Ваше время – это наивысшая ценность для меня. На этой позиции основывается вся работа, поэтому срывов сроков не допускаю.
До начала работы строго оговариваем размер вознаграждения и в процессе работы не возникает скрытых и дополнительных платежей. Эти гарантии прописаны в договоре.
Еще до начала работы, озвучиваю клиенту все возможные риски. Обозначаю все варианты развития событий, не давая пустых обещаний.
Еще до начала работы, озвучиваю клиенту все возможные риски. Обозначаю все варианты развития событий, не давая пустых обещаний.
Персональные данные клиентов – это табу для меня, так как я хорошо понимаю, что такое деловая репутация. Соблюдаю строжайшую секретность и ни при каких условиях не передаю данные третьим лицам. Наше сотрудничество защищено Соглашением о неразглашении.
Персональные данные клиентов – это табу для меня, так как я хорошо понимаю, что такое деловая репутация. Соблюдаю строжайшую секретность и ни при каких условиях не передаю данные третьим лицам. Наше сотрудничество защищено Соглашением о неразглашении.
Вступив в ряды моих клиентов, вы всегда можете задать свой вопрос и получить мгновенный и понятный ответ. Теперь у Вас действительно есть «свой юрист».
Вступив в ряды моих клиентов, вы всегда можете задать свой вопрос и получить мгновенный и понятный ответ. Теперь у Вас действительно есть «свой юрист».
Ценю время клиента
Прозрачная ценовая политика
Прогнозирую риски
Конфиденциальность
Всегда рядом
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Ваша заявка
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Анализ задачи
Я принимаю в работу вашу задачу, мы заключаем договор на оказание юридических услуг и я начинаю искать все возможные пути решения поставленной задачи
Варианты решения
Я предлагаю вам несколько вариантов, как можно решить поставленную задачу
Решение задачи
Реализую комплекс юридических действий, которые приведут к достижению поставленной цели
Реализую комплекс юридических действий, которые приведут к достижению поставленной цели
Оплата по факту
Только после полного выполнения своей работы, я беру оплату. Вы платите только за результат
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Точную стоимость вашей проблемы я смогу, сказать только после изучения вашего дела. Я всегда работаю в ваших интересах и на индивидуально выгодных условиях для вас.
Точную стоимость вашей проблемы я смогу, сказать только после изучения вашего дела. Я всегда работаю в ваших интересах и на индивидуально выгодных условиях для вас.
Вся стоимость работ прописана в договоре
На связи 24 часа в сутки - всегда готов дать отчёт о ходе дела
Предоставляю гарантии результата - иначе не берусь за дело
Предоставляю гарантии результата - иначе не берусь за дело
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